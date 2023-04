Vicepresidenta Kamala Harris repetirá fórmula junto a Biden para los comicios de 2024

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, aseguró este martes que aspirará de nuevo a formar parte de la candidatura demócrata junto a Joe Biden a la reelección en los comicios de 2024, porque cree en la libertad y en la democracia.

"Como estadounidenses, creemos en la libertad y creemos que nuestra democracia solo será tan fuerte como nuestra voluntad de luchar por ella", dijo la vicepresidenta en su cuenta de Twitter.

"Es por eso que Joe Biden y yo nos presentamos a la reelección", agrega en un escueto mensaje que acompaña con el video titulado "Libertad", con el que el actual presidente demócrata anunció su candidatura a la reelección.

As Americans, we believe in freedom and liberty—and we believe that our democracy will only be as strong as our willingness to fight for it.



That’s why @JoeBiden and I are running for reelection. pic.twitter.com/W7YA0HZfm0