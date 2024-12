Encuentran muerto a extrabajador que criticó a OpenAI por los derechos de autor

Un extrabajador de la empresa de Inteligencia Artificial (IA) OpenAI -que expuso públicamente su preocupación sobre posibles violaciones de los derechos de autor- fue hallado muerto hace unas semanas en su apartamento en San Francisco, informó este viernes el San Jose Mercury News.

Suchir Balaji, un investigador de 26 años, fue encontrado sin signos vitales en su residencia el 26 de noviembre por la Policía local, que fue llamada para comprobar si estaba bien, y la Oficina del forense determinó posteriormente que cometió suicidio, según indica ese medio californiano.

Balaji dio una entrevista a The New York Times en octubre, en la que acusaba a OpenAI -donde trabajó casi cuatro años- de violar las leyes de derechos de autor estadounidenses al usar contenidos protegidos para entrenar aplicaciones como el chatbot ChatGPT, y de perjudicar generalmente a internet.

En su cuenta de X, Balaji dijo ese mes que trabajó un año y medio en ChatGPT y que, tras interesarse por las demandas que estaban recibiendo las empresas que desarrollan IA generativa, concluyó que esos productos "pueden crear sustitutos que compiten con los datos con los que se entrenan".

I recently participated in a NYT story about fair use and generative AI, and why I'm skeptical "fair use" would be a plausible defense for a lot of generative AI products. I also wrote a blog post (https://t.co/xhiVyCk2Vk) about the nitty-gritty details of fair use and why I…