Ex CEO de Google acusó a Huawei de "prácticas inaceptables" para la seguridad de EE.UU.

El ex CEO de Google, Eric Schmidt, no tuvo reparos en criticar a la empresa china Huawei por su manejo de información sensible de EE.UU. y aseguró que el destino de muchos datos es el gobierno de Pekín. Estas declaraciones se conocen en medio de la guerra de Trump y Huawei.

En una entrevista con BBC, Schmidt dijo que "no hay duda de que Huawei se ha involucrado en algunas prácticas que no son aceptables en seguridad nacional". Y fue más allá en los dichos sobre la empresa que aparte de hacer celulares, se especializa en redes móviles y routers.

"No hay duda de que la información de los routers de Huawei finalmente terminó en manos que parecerían ser el estado (el de China). Estamos seguros de que sucedió", agregó Schmidt en un comunicado difundido por CNBC.

"He sobreestimado los prejuicios sobre China en mis años trabajando con ellos. Es cierto que son muy buenos en copiar cosas y servirlas a un gran número de personas. Pero pensar que no van a hacer nada nuevo es erróneo y estos prejuicios deben ser eliminados. Los chinos son tan buenos, y tal vez mejores, en áreas clave de investigación e innovación como occidente", agregó.

El jefe de Huawei en Reino Unido, Victor Zhang, lo refutó: "Las acusaciones hechas por Eric Schmidt, quien ahora trabaja para el gobierno de EE.UU., simplemente no son ciertas y, como ha sucedido con afirmaciones similares en el pasado, no están respaldadas por pruebas o evidencias".