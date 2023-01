Falla en el sistema informático deja en tierra miles de vuelos en Estados Unidos

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) trabaja para restaurar su sistema de notificaciones tras un fallo que afectó a los vuelos previstos en todo el espacio aéreo estadounidense, que quedaron en tierra hasta las 14.30 GMT; 11:30 hora de Chile.

Según informó la FAA en su cuenta de Twitter, la Administración Federal procedió a realizar comprobaciones de validación y a reiniciar el sistema para restablecer la normalidad después del fallo, que afectó a todo el Sistema Nacional del Espacio Aéreo estadounidense.

De acuerdo con el rastreador de vuelos estadounidense FlightAware, había unos 2.500 aviones retrasados como consecuencia de este fallo informático.

Tras las primeras operaciones iniciadas para recuperar la normalidad del tráfico aéreo, la Administración de Aviación precisó que había conseguido restablecer "algunas funciones", pero las operaciones del sistema de control del espacio aéreo seguían siendo "limitadas".

El sistema de notificación a las misiones aéreas es un procedimiento que proporciona información esencial para el personal relacionado con las operaciones de vuelo y advierte en tiempo real sobre un estado anormal en el sistema aeroespacial estadounidense.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue informado por el secretario de Transporte sobre la interrupción del sistema de control del espacio aéreo, según informó en Twitter la Casa Blanca, al tiempo que explicó que "no hay evidencia de un ataque cibernético en este momento".

En todo caso, Biden ordenó al Departamento de Transportes que abra una investigación completa sobre las causas de este fallo.

EEUU había sufrido una situación de caos aéreo hace dos semanas, si bien entonces se debió al paso de la tormenta invernal Elliot, que provocó miles de cancelaciones de vuelos.

The FAA is working to restore its Notice to Air Missions System. We are performing final validation checks and reloading the system now.



Operations across the National Airspace System are affected.



We will provide frequent updates as we make progress.