JD Vance asistió a liturgia de Viernes Santo en el Vaticano, pese a la ausencia del papa

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, asistió este viernes -junto a su familia- a los ritos de la Pasión del Señor en la basílica de San Pedro del Vaticano, aunque sin la presencia del papa Francisco, todavía convaleciente.

Vance, que se convirtió al catolicismo en 2019, accedió al templo vaticano acompañado por su esposa, Usha, y sus tres hijos -llevando a uno en brazos-, y se sentaron en primer fila ante el altar papal.

El vicepresidente de Donald Trump se encuentra de viaje oficial en Italia hasta el domingo y, tras reunirse hoy con la primera ministra italiana Giorgia Meloni, también está previsto que lo haga mañana con el secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin.

Antes de acudir a misa con su familia, deseó un "bendito" Viernes Santo a todos los cristianos del mundo y, en particular, a los de su país, Estados Unidos. "Él murió para que nosotros podamos vivir", escribió en la red social X.

I’m grateful every day for this job, but particularly today where my official duties have brought me to Rome on Good Friday. I had a great meeting with Prime Minister Meloni and her team, and will head to church soon with my family in this beautiful city.



