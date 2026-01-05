Pentágono inicia proceso para degradar a senador acusado de sedición por Trump

El Pentágono inició el proceso para degradar el rango militar del senador demócrata Mark Kelly, capitán retirado de la Armada de Estados Unidos, luego de que el presidente Donald Trump lo acusara de sedición por instar a miembros de las Fuerzas Armadas a no acatar "órdenes ilegales".

El anuncio fue realizado este lunes por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien informó en la red social X que el procedimiento podría implicar una reducción del grado de jubilación, con impacto directo en el salario de retiro del legislador por Arizona, uno de los críticos más visibles de la actual administración.

Según detalló Hegseth, se emitió una carta formal de censura en la que se describen los hechos que, a su juicio, configuran una "imprudente mala conducta" por parte de Kelly, quien -advirtió- "sigue sujeto a la justicia militar" debido a sus "declaraciones sediciosas".

"Esta censura es un paso necesario del proceso, y se colocará en el archivo oficial y permanente del capitán Kelly", señaló Hegseth, quien agregó que el senador contará con un plazo de 30 días para responder formalmente.

La investigación contra Kelly fue iniciada por el Pentágono en noviembre pasado, pocos días después de la difusión de un video en el que el exmilitar aparece junto a otros cinco legisladores demócratas instando a las tropas a "defender la Constitución" y a "desobedecer órdenes ilegales" del presidente Trump, sin precisar a cuáles se referían.

El registro audiovisual fue divulgado en un contexto marcado por el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en distintas ciudades estadounidenses y por operaciones ordenadas por la Casa Blanca, como la destrucción sumaria de lanchas presuntamente vinculadas al narcotráfico en aguas cercanas a Colombia y Venezuela.

Las imágenes provocaron la reacción del mandatario estadounidense, quien acusó a los participantes de "conducta sediciosa" y llegó incluso a sugerir que debían ser ejecutados.