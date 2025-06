Senador demócrata fue reducido y esposado al interpelar a la ministra de Seguridad de Trump

El senador por California Alex Padilla fue removido a empujones y esposado de una conferencia de prensa en Los Ángeles, donde la secretaria de Seguridad Interna de EE.UU., Kristi Noem, daba un informe sobre los arrestos de inmigrantes y sospechosos de instigar las protestas.

"Soy el senador Alex Padilla. Tengo preguntas para la secretaria", dijo el legislador demócrata, que es miembro del Subcomité Judicial de Inmigración del Senado, cuando las autoridades lo sacaron a la fuerza de la sala y lo detuvieron.

Padilla se desempeña como senador en sustitución de Kamala Harris, exvicepresidenta de los Estados Unidos, quien manifestó en su cuenta de X: "Se trata de un abuso de poder vergonzoso y sorprendente".

La oficina de Padilla explicó en un comunicado que el senador está en Los Ángeles "ejerciendo su derecho a hacer supervisión congresional de las operaciones del gobierno federal" en la ciudad.

"Él estaba en el edificio federal para recibir un reporte del general Guillot y estaba escuchando la conferencia de prensa de la secretaria Noem, trató de preguntar cuando fue llevado al suelo y esposado", agregó la oficina, que aclaró que el senador no se encuentra detenido.

Un video mostró cómo el legislador, nacido en California de padres mexicanos, fue arrojado al suelo en el pasillo fuera de la conferencia y esposado.

Padilla, el primer latino en llegar al Senado de EE.UU. por California, ha sido un fuerte crítico de los operativos migratorios ordenados por el presidente estadounidense Donald Trump y el despliegue de cerca de 5.000 soldados para contener las manifestaciones.

Tras ser cuestionada por la prensa, Noem dijo que no tenía ninguna cita concertada con Padilla para escuchar sobre sus preocupaciones y calificó el ingreso del senador como "inapropiado".

Por su parte la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, calificó de "abominable e indignante", que el senador fuera sacado a empujones.

La también demócrata resaltó en un mensaje en X que Padilla es un senador de los Estados Unidos en ejercicio. "Los violentos ataques de este gobierno contra nuestra ciudad deben terminar", insistió.

What just happened to @SenAlexPadilla is absolutely abhorrent and outrageous.



He is a sitting United States Senator.



This administration’s violent attacks on our city must end.pic.twitter.com/qbh9ZPE8i9