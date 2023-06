Guionista de "Los Simpsons" recordó la terrible experiencia que vivió cuando bajó al Titanic

El guionista y productor de "Los Simpsons", Mike Reiss, recordó cuando bajó en el submarino Titán a una expedición al Titanic, lo que encendió las redes sociales con las teorías de que la serie predijo la tragedia.

El guionista viajó en el mismo submarino perdido el año 2022 y aseguró que la nave tenía problemas y perdieron la comunicación el fondo del mar: "Cuando llegamos al fondo (del océano), la brújula dejó de funcionar de inmediato. Tuvimos que estar luchando a ciegas, sabiendo que el Titanic estaba en algún lugar".

Además, explicó que las personas que asisten saben el riesgo que asumen al contratar el servicio y detalló que "la palabra muerte aparece tres veces en la primera página del contrato", el mismo que exime a la empresa de responsabilidad ante cualquier accidente.

El sumergible de la empresa OceanGate se extravió el domingo y esta tarde sus tripulantes fueron declarados muertos.

Redes comenzaron a especular

En internet se baraja la teoría de que Los Simpsons han predicho distintas situaciones como la pandemia, la victoria de Donald Trump, hasta el ataque a las Torres Gemelas, por lo que la declaración de Reiss para CNN hizo ruido.

El episodio al que apunta la teoría es de 2006, cuando Homero hizo una expedición junto a su padre perdido. En la misión, Homero se atasca en un arrecife de coral, mientras el nivel de oxígeno del submarino comienza a acabar. Finalmente, es trasladado a un hospital.

Hear the inside story of my trip last year on the lost Titanic tourist sub. https://t.co/mTE7BmOa8X pic.twitter.com/LzifffxXhX