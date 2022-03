Hombre que asaltó el Capitolio de EE.UU celebra fiesta antes de "ir a prisión"

Adam Johnson, cuya imagen dio la vuelta al mundo cuando durante el asalto al Capitolio de EE.UU. posó con el atril de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, organizará una fiesta antes de ingresar a prisión para cumplir su pena de 75 días de cárcel.

"Ven y ayúdame a celebrar mi último viernes de libertad antes de ir a prisión por el cargo más lamentable de la historia", dice Johnson en su convocatoria en Facebook, recogida este jueves por medios locales.

La fiesta está programada para el 1 de abril en un local de Bradenton, en Florida, que presume de ser "un paraíso tropical", con muelles para botes y una cancha de voleibol playa.

La fotografía de un sonriente Johnson se convirtió en una de las más publicadas entre todas las tomadas durante los sucesos del 6 de enero de 2021, cuando simpatizantes del entonces presidente, Donald Trump, irrumpieron en el Capitolio en unos sucesos que dejaron cinco muertos.

