Huawei calificó de "injusta" la restricción de visados de EE.UU. a sus empleados

Huawei calificó de "injusta y arbitraria" la decisión de Estados Unidos de imponer restricciones a la obtención de visados a empleados de la empresa por dar "apoyo material" a gobiernos del mundo que cometen violaciones a los derechos humanos.

En un escueto comunicado publicado en su cuenta de Twitter, la filial estadounidense de Huawei aseguró sentirse "decepcionada por la injusta y arbitraria acción".

"Huawei opera con independencia del Gobierno chino. Somos una compañía privada, controlada por sus trabajadores", reiteró en respuesta a las acusaciones por el gobierno estadounidense, que sospecha de sus supuestos vínculos con la inteligencia de China y la considera un riesgo para la seguridad nacional.

