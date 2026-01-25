Demócratas bloquean fondos tras fatal redada ICE: Hay amenaza de nuevo cierre federal

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, anunció este sábado que su partido bloqueará en esa cámara la asignación de fondos federales adicionales para el Departamento de Seguridad Nacional, encargado de seguridad fronteriza e inmigración, a raíz de la muerte, este sábado, de un hombre durante una redada contra un migrante en la ciudad de Mineápolis.

La afirmación del líder demócrata abre la posibilidad de que el país vuelva a encarar un nuevo cierre federal a partir del próximo 31 de enero después de haber experimentado el más largo de su historia entre octubre y noviembre del año pasado.

Tras 43 días de suspensión administrativa federal, demócratas y republicanos aprobaron en noviembre paquetes de financiación provisionales para que el Gobierno pudiera funcionar hasta el próximo viernes, fecha antes de la cual deben aprobarse los presupuestos pendientes para el resto del ejercicio fiscal (que concluye el 30 de septiembre) para evitar otro cierre.

"Los senadores demócratas no proporcionarán los votos necesarios para aprobar el proyecto de ley de asignaciones si se incluye el proyecto de ley de financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS)", escribió Schumer en su perfil en X.

Mineápolis se ha convertido en epicentro de la controversia, con la llegada de agentes federales y la condena de figuras como la senadora Elizabeth Warren, quien también votará en contra de la financiación del DHS. (FOTO: EFE)

"Los demócratas buscaron reformas sensatas en el proyecto de ley de gastos del DHS, pero debido a la negativa de los republicanos a oponerse al presidente (Donald Trump), el proyecto de ley del DHS es lamentablemente insuficiente para frenar los abusos del ICE (siglas en inglés del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas)", añade el senador.

Schumer asegura que "lo que está sucediendo en Minnesota es espantoso e inaceptable en cualquier ciudad estadounidense" y afirma que él mismo no votará a favor de ese paquete de asignaciones si no es enmendado y el Departamento de Seguridad Nacional, que gestiona al ICE, recibe menos financiación.

El fatal ataque y las críticas demócratas

Agentes de inmigración abatieron a tiros a Alex Pretti, un enfermero de 37 años, durante una operación para capturar a un inmigrante, en lo que supone el segundo incidente de este tipo en menos de tres semanas en Mineápolis, donde el pasado 7 de enero una mujer, Renee Good, murió a causa de los disparos de un funcionario del ICE.

La tensión presupuestaria se intensifica a pocos días del 31 de enero, fecha límite para aprobar los fondos pendientes y evitar que el gobierno vuelva a detener sus operaciones. (FOTO: EFE)

El suceso ha deparado la condena de destacados miembros del partido demócrata -incluyendo a la senadora Elizabeth Warren, que también ha anunciado que votará en contra de la ley para financiar al DHS-, que han pedido además poner fin a las redadas en Mineápolis.

Las redadas a gran escala en Mineápolis, que ha visto la llegada de un número de agentes federales cinco veces superior a toda la fuerza policial de la ciudad, fueron ordenadas por el Gobierno de Trump a principios de enero, cuando el documental de un 'youtuber' conservador puso de nuevo en el foco los casos de fondos federales malversados por guarderías gestionadas por miembros de la comunidad somalí.