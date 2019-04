EE.UU. denunció que algunos migrantes forman familias falsas para cruzar la frontera

Algunos migrantes están formando familias falsas para cruzar la frontera desde México a Estados Unidos para evitar su detención en territorio estadounidense, denunció este lunes el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).

La agencia indicó en su cuenta de Twitter que está trabajando con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) para arrestar a "individuos, redes y organizaciones que facilitan el tráfico de menores y el fraude de documentos para ingresar ilegalmente a Estados Unidos".

El ICE indicó que está movilizando recursos y expertos hacia la frontera para "investigar el tráfico de niños y los documentos fraudulentos usados para aprovechar los vacíos legales en la migración de las familias".

Además, confirmó que está usando "datos científicos" para identificar y desmantelar las redes de posibles contrabandistas de menores no acompañados.

"Los traficantes de personas, quienes ponen en riesgo la vida de los migrantes, están explotando los actuales vacíos legales en nuestro sistema de migración de familias", puntualizó la agencia federal.

ICE announces shift in resources and experts to the border to investigate child smuggling and document fraud used to exploit family immigration loopholes. (1/2)