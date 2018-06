EE.UU elevó a 538 la cifra de niños inmigrantes reunidos con sus familiares

El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. elevó a 538 la cifra de niños inmigrantes que fueron reunidos con sus familiares tras haber sido separados de ellos al cruzar la frontera con México debido a la política de "tolerancia cero" del presidente, Donald Trump.

El portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tyler Houlton, ofreció el número actualizado de reunificaciones en su cuenta de la red social Twitter.

UPDATE: All 16 have been reunified as of today - brings total to 538 https://t.co/4iKbOPKLwb