En menos de tres semanas, agentes ICE matan a otra persona en Mineápolis

Agentes federales de inmigración (ICE) mataron a tiros este sábado a un hombre en la ciudad estadounidense de Mineápolis, en el estado de Minnesota, en un nuevo incidente ocurrido durante las redadas a gran escala ordenadas por el Gobierno del presidente Donald Trump.

El fallecimiento fue confirmado por el jefe de policía de Mineápolis, Brian O'Hara, quien informó que la víctima era un hombre blanco de 37 años, residente de la ciudad, sin antecedentes relevantes con las fuerzas de seguridad y que aparentemente contaba con permiso legal para portar armas.

"Hemos identificado a esta persona: un hombre blanco de 37 años. La única interacción que conocemos con las fuerzas del orden ha sido por multas de tráfico y creemos que era un propietario legal de armas", señaló O'Hara en una rueda de prensa.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que supervisa a las agencias de inmigración, aseguró en un comunicado que el hombre portaba un arma corta y varios cargadores, y que el tiroteo se produjo cuando se aproximó armado a agentes federales durante una operación contra un inmigrante indocumentado buscado por un delito de asalto.

Video y reacción política

El hecho quedó registrado en un video difundido en Facebook y verificado por medios estadounidenses, en el que se observa a varios agentes enmascarados rodeando a un hombre que forcejea en el suelo.

En las imágenes, uno de los oficiales parece golpearlo con la culata de un arma antes de que otro agente dispare, tras lo cual el individuo queda inmóvil.

O'Hara afirmó que se solicitó la intervención de la Oficina de Investigación Criminal de Minnesota para esclarecer lo ocurrido y que también hay agentes del FBI en el lugar. "No sabemos qué ocurrió antes de la grabación que está disponible en internet", puntualizó.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, condenó duramente el hecho y exigió el retiro inmediato de los agentes federales desplegados en el estado. "Minnesota está harta. Esto es repugnante. El presidente debe poner fin a esta operación", escribió en la red social X.

Asimismo, anunció esta jornada que, tras lo ocurrido, dio la orden de movilizar a la Guardia Nacional estatal.

Contexto de protestas

El tiroteo ocurre en medio de una creciente tensión social por las redadas migratorias en Mineápolis, donde el número de agentes federales desplegados supera con creces a la dotación policial local.

Este viernes, miles de personas participaron en una huelga general y una masiva marcha contra las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), mientras organizaciones religiosas y sindicales denunciaron detenciones durante protestas pacíficas.

El nuevo incidente se suma a la muerte, a comienzos de enero, de una mujer de 37 años que también fue abatida por agentes de inmigración durante un operativo en la ciudad.