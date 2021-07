Justicia de Texas falló contra beneficio a jóvenes migrantes y prohibió emitir más permisos

Un juez federal de Texas dictaminó este viernes que el programa de Acción Diferida para los inmigrantes Llegados en la Infancia (DACA) violó la ley estadounidense cuando se creó, y prohibió conceder nuevos permisos bajo este marco.

El magistrado Andrew Hanen se puso del lado de un grupo de nueve estados republicanos -liderados por Texas- que pidió el fin al programa en 2018, argumentando que fue creado ilegalmente en 2012 por el ex presidente Barack Obama (2009-2017).

La decisión llega casi siete meses después de que Hanen escuchara los argumentos de las partes en esta demanda encabezada por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, contra el beneficio federal, que ampara actualmente a más de 650.000 jóvenes indocumentados y que estaba abierto a nuevos solicitantes.

En su resolución, Hanen dijo que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) violó una ley administrativa con la creación de DACA y su operación continuada, coincidiendo así con una parte de las demandas de estos estados, y negó las solicitudes de los defensores del programa, encabezados por el Fondo México Americano para la Educación y la Defensa Legal (MALDEF), que representa a los inmigrantes en este caso.

DECISIÓN NO CONLLEVA "DEPORTACIONES O ACCIONES CRIMINALES", SEGÚN EL JUEZ

Hanen se refirió a una decisión tomada por él mismo en 2015, cuando falló en contra de un programa gemelo que buscaba acoger a los padres de los "soñadores", pero que nunca llegó a entrar en vigor por el fallo del juez texano.

También citó el fallo del Tribunal Supremo de Justicia de 2018 sobre el programa, que echó abajo las acciones tomadas por el ex presidente Donald Trump (2017-2021), por no seguir los mecanismos establecidos en la ley cuando interrumpió en 2017 DACA, aunque de todos modos no valoró la legalidad del programa.

A pesar de su fallo, Hanen dejó claro que su decisión no requiere que el gobierno de Joe Biden tome "ninguna acción de deportación o criminal en contra de los beneficiarios de DACA", y permitirá que se renueven los actuales amparos migratorios, que dan un permiso temporal de residencia y trabajo para sus beneficiarios.

En opinión del juez, "no sería justo finalizar de repente un programa gubernamental que ha creado tan notable dependencia".

GOBIERNO MEXICANO LAMENTÓ EL FALLO

Horas después de darse a conocer, desde México plantearon que, "con pleno respeto a los asuntos internos de Estados Unidos, el gobierno de México lamenta la decisión de la Corte Federal del Distrito Sur de Texas, sobre el programa DACA", según escribió en Twitter Roberto Velasco Álvarez, jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

En el mensaje, el funcionario aclaró que los permisos para los más de 600.000 jóvenes soñadoras y soñadores inscritos permanecen vigentes.

Asimismo, afirmó que el gobierno mexicano, a través de la red consular y la Embajada de Estados Unidos, continuará brindando protección y asistencia consular a las personas mexicanas beneficiarias de DACA.