Kamala Harris se reúne con López Obrador tras polémica frase en Guatemala

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, llegó este martes al Palacio Nacional de México para reunirse con el mandatario Andrés Manuel López Obrador, con quien abordará la crisis migratoria en la región.

"Mucho gusto", le dijo el mandatario, mientras que ella le respondió: "Estoy muy feliz de estar aquí".

Acto seguido, López Obrador, quien a diferencia de la vicepresidenta estadounidense no llevaba mascarilla, condujo a Harris al Patio de Honor del Palacio Nacional, adornado con banderas mexicanas y estadounidenses, donde ambos atestiguaron la firma de un memorándum de cooperación migratoria entre los dos Gobiernos.

"Vamos a hablar con la vicepresidenta y nos da mucho gusto que nos visite. Vamos a hablar del tema migratorio pero atendiendo las causas", expresó ante la prensa López Obrador antes de iniciar el encuentro privado.

La vicepresidenta estadounidense, encargada de la gestión migratoria por parte de la Casa Blanca, aterrizó en la noche del lunes en la Ciudad de México tras una visita a Guatemala y partirá hacia Washington este martes por la tarde.

"NO VENGAN A ESTADOS UNIDOS"

La gira de tres días de Harris por Guatemala y México, su primer viaje al extranjero desde que tomó posesión en enero pasado, tiene como principal objetivo la búsqueda de soluciones a la migración irregular, que va en ascenso.

Durante una rueda de prensa en Guatemala, Harris lanzó un mensaje a los migrantes indocumentados, a los que pidió que "no vengan" a Estados Unidos. "Nuestro país seguirá reforzando las leyes y la seguridad en la frontera. Y creo que si vienen a nuestra frontera, serán devueltos", expresó la vicepresidenta.

La frase provocó críticas de la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, quien dijo que fue "decepcionante. En primer lugar, solicitar asilo en cualquier frontera de EEUU es un método de llegada 100% legal. En segundo lugar, EEUU pasó décadas contribuyendo al cambio de régimen y a la desestabilización en América Latina. No podemos ayudar a incendiar la casa de alguien y luego culparlo por huir".

