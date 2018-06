La Casa Blanca considera "vergonzoso" el uso de la fotografía de la niña migrante de TIME

La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, consideró este viernes como "vergonzoso" el uso dado a una fotografía de una niña hondureña llorando tras cruzar la frontera con México y que la revista Time eligió para su portada.

"Es vergonzoso que los demócratas y los medios de comunicación hayan explotado esta foto de una niña pequeña para impulsar su agenda (política). A ella no la separaron de su madre", dijo Sanders en un mensaje en Twitter.

It’s shameful that dems and the media exploited this photo of a little girl to push their agenda. She was not separated from her mom. The separation here is from the facts. Dems should join POTUS and fix our broken immigration system. #ChangetheLawshttps://t.co/Y6KrTp4Ulk