Melania Trump pide al Congreso actuar para reunir niños migrantes con sus padres

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, pidió al Congreso que actúe para reunificar a los más de 2.000 niños que han sido separados de sus padres en la frontera con México bajo la política de "tolerancia cero" impulsada por el Gobierno de Donald Trump.

"Visitar a los niños en el refugio de Texas ayer fue muy conmovedor. A pesar de las circunstancias difíciles, los niños estaban de buen humor y muy amables. ¡Espero sinceramente que el Congreso pueda llegar a un acuerdo y encontrar una solución!", señaló Melania en su cuenta oficial de Twitter.

Visiting w children at the shelter in #Texas yesterday was very touching. Despite the difficult circumstances children were in good spirits & very kind. It's my sincere hope Congress will be able to reach across the aisle & find a solution! pic.twitter.com/4ZumcDVVMc