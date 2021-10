Migrantes protestan durmiendo frente a casa del presidente del Senado de EEUU

Un grupo de inmigrantes durmió el martes, y lo hará el resto de la semana, frente a la residencia del presidente del Senado de EE.UU., Charles Schumer, en Nueva York, a quien reclaman que la mayoría demócrata en esa cámara cumpla la promesa de aprobar un proyecto de presupuesto que incluya un camino a la ciudadanía para millones de indocumentados.

Provistos cada noche de sillas, mantas y sacos de dormir, en momentos en que ya se comienza a sentir el frío otoñal, y bajo el lema #NoSleepTilCitizenship (No dormiremos hasta la ciudadanía), los inmigrantes reiteraron este miércoles en una conferencia de prensa que estarán toda la semana hasta que se les cumpla la promesa, hecha por la Administración del presidente Joe Biden.

BREAKING: Dozens of immigrants and allies have begun #NoSleepTilCitizenship at the doorsteps of @SenSchumer’s home.



We continue to hold pressure on Democratic leaders to ignore the parliamentarian’s opinion & include a pathway to citizenship in the budget reconciliation. pic.twitter.com/zL6HTocaHm