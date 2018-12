Trump dice que "mucha más gente" entrará a EE.UU si no separa a familias migrantes

El presidente de EE.U, Donald Trump, afirmó hoy domingo que si no se producen separaciones de familias de inmigrantes en la frontera, "mucha más gente" llegará al país.

"Sin embargo, si no separas, MUCHA más gente vendrá. ¡Los traficantes de personas utilizan a los niños!", aseveró el mandatario sobre la polémica medida que aplicó su administración desde el pasado abril y que en junio se vio obligado a finalizar debido a las críticas.

En este sentido, Trump volvió a alegar que durante el gobierno de su predecesor, Barack Obama, existía una política de "Separación de Niños en la Frontera".

"La política de los demócratas de Separación de Niños en la Frontera durante la administración de Barack Obama fue mucho peor que la forma en la que lo gestionamos nosotros. Acuérdense de las fotos de 2014 de niños en celdas, los años de Obama", comentó el mandatario.

Las afirmaciones de Trump parecen hacer referencia a unas imágenes recabadas durante el segundo mandato de Obama, en las que podía verse a menores inmigrantes que habían llegado sin el acompañamiento de un tutor mayor de edad y que eran custodiados en celdas temporalmente.

The Democrats policy of Child Seperation on the Border during the Obama Administration was far worse than the way we handle it now. Remember the 2014 picture of children in cages - the Obama years. However, if you don’t separate, FAR more people will come. Smugglers use the kids!