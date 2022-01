Aniversario del asalto al Capitolio: Biden culpó a una "red de mentiras" de Trump

El presidente de EEUU, Joe Biden, responsabilizó al ex mandatario Donald Trump de crear una "red de mentiras" sobre las elecciones de 2020 e incitar a sus seguidores a asaltar el Capitolio hace un año.

"Su ego herido le importa más que nuestra democracia y nuestra Constitución. No puede aceptar que perdió", dijo Biden en un discurso desde el edificio del Congreso, que conmemora con una jornada de reflexión el primer aniversario del ataque, que dejó cinco muertos y 140 agentes heridos.

Aunque no mencionó por nombre a Trump, Biden dedicó buena parte de su discurso a criticar a su predecesor, quien justo antes del asalto del 6 de enero de 2021 alentó a sus seguidores a marchar hacia el Capitolio y "luchar" para evitar que se ratificara su derrota.

Here is the truth: The former president of the United States has created and spread a web of lies about the 2020 election.



He’s done so because he values power over principle. Because his bruised ego matters more to him than our democracy or Constitution.