Biden agradece muestras de solidaridad y el trumpismo sugiere que escondió su cáncer

El expresidente de Estados Unidos Joe Biden agradeció este lunes las muestras de solidaridad recibidas tras anunciar que padece un agresivo cáncer de próstata, mientras que el entorno de Donald Trump sugiere que el político demócrata ocultó su enfermedad cuando aún ocupaba la Casa Blanca.

Biden, de 82 años, fue diagnosticado el pasado viernes con un cáncer de próstata en estado muy avanzado, con metástasis óseas, y actualmente evalúa diferentes opciones de tratamiento, según informó su oficina el domingo por la tarde.

"El cáncer nos afecta a todos. Como muchos de ustedes, Jill y yo hemos aprendido que somos más fuertes en los momentos difíciles. Gracias por animarnos con su amor y apoyo", escribió Biden este lunes en sus redes sociales tras recibir numerosos mensajes de aliento.

Cancer touches us all. Like so many of you, Jill and I have learned that we are strongest in the broken places. Thank you for lifting us up with love and support. pic.twitter.com/oSS1vGIiwU