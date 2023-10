Biden pide a los republicanos apoyar prohibición de armas de asalto tras tiroteo de Maine

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, urgió este jueves a los republicanos en el Congreso a trabajar por lograr un acuerdo con los demócratas para prohibir las armas de asalto o de alta capacidad y acabar con la inmunidad de sus fabricantes, tras el último tiroteo ocurrido en el país.

En un comunicado, Biden volvió a hacer este reclamo político horas después de la masacre de Lewiston (Maine), en la que un militar en la reserva e instructor de armas mató a 18 personas e hirió a otras 13 en una doble balacera: primeramente en un recinto donde se juega bolos y posteriormente en un restaurante de la ciudad.

Aunque aseguró que se han hecho "progresos" con la aprobación de una ley consensuada por republicanos y demócratas para mejorar la seguridad ante las armas, "simplemente no es suficiente".

"En este momento de duelo por otra tragedia, pido a los legisladores republicanos del Congreso a que cumplan con su deber de proteger al pueblo estadounidense", dijo Biden.

Y pidió por eso un acuerdo para prohibir las armas de asalto y aprobar un control de seguridad universal para cualquiera que quiera comprar un arma, además de tomar medidas para obligar al almacenaje seguro de ese tipo de armamento y acabar con la inmunidad por responsabilidad de la que gozan los fabricantes.

Consideró también que son "demasiados" los estadounidenses que tienen algún miembro de su familia herido o asesinado por arma de fuego. "No es normal, y no podemos aceptarlo", sentenció.

Varios republicanos de alto rango en el Congreso condenaron este jueves el ataque, pero no pusieron el foco sobre la posesión de armas.

