Biden se muestra más receptivo ante las peticiones para dar un paso al costado

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no ha dado ninguna indicación de que vaya a cambiar de opinión sobre su permanencia en la carrera presidencial, pero parece ahora más dispuesto a escuchar a quienes le aconsejan que es mejor retirarse, según The New York Times.

El mandatario se ha mostrado más receptivo en los últimos días a escuchar los motivos sobre por qué debería renunciar a su candidatura a la reelección, dijeron al diario fuentes del partido demócrata.

Y esta disposición se ha producido después de que los dos principales líderes de su partido en el Congreso le dijeran en privado que estaban profundamente preocupados por sus perspectivas electorales.

En este aspecto insiste The Washington Post, para quien la crisis política más grave de la presidencia de Biden se agravó este miércoles cuando Adam Schiff, un prominente demócrata de la Cámara de Representantes que es uno de los grandes favoritos en la carrera al Senado por California, pidió que se apartara como candidato de su partido.

El presidente "no ha dado ninguna indicación de que está cambiando de opinión sobre su permanencia en la carrera", insistieron las fuentes, pero "ha estado dispuesto a escuchar los nuevos argumentos y los datos preocupantes que muestran las encuestas (electorales) recientes", precisa, por su parte, el Times.

Fue un muy mal día para Biden:



- Trascendió que ambos líderes demócratas del Congreso (Schumer y Jeffries) le pidieron bajarse. El argumento de Schumer habría sido bien contundente y le hizo sentido, reportan cercanos.

- Los mismos interlocutores dicen que Biden está más… — José María Del Pino (@josemdelpino) July 18, 2024

"¿CREES QUE KAMALA PUEDA GANAR?"

Incluso Biden se ha interesado por "cómo la vicepresidenta Kamala Harris podría ganar" en las presidenciales del próximo mes de noviembre en las que los demócratas se enfrentarán al expresidente Donald Trump, precisa el diario.

Los informes sugieren que el mandatario, al menos en privado, está adoptando una postura más abierta que la semana pasada, cuando arremetió contra varios demócratas de la Cámara de Representantes que le presionaron para que se retirara.

Según la CNN, mientras el pánico no ha dejado de aumentar en el seno del Partido Demócrata durante las últimas tres semanas, tras la alarmante actuación del presidente en el debate televisivo de Atlanta contra Trump, la Casa Blanca y la campaña de Biden se encuentran en un nuevo punto.

"Las conversaciones privadas con el Capitolio continúan", dijo a CNN un alto asesor demócrata, que habló bajo condición de anonimato para evitar enemistarse con la campaña y la Casa Blanca. Biden "Está siendo receptivo. No tan desafiante como en público".

"Ha pasado de decir 'Kamala no puede ganar' a '¿Crees que Kamala puede ganar?", dijo el asesor. "Todavía no está claro dónde va a aterrizar, pero parece estar escuchando", insistió.

CONVERSACIÓN CON PELOSI

La CNN también desvela una nueva conversación en privado entre la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi y Biden.

La influyente líder demócrata le dijo al mandatario que las encuestas muestran que no puede derrotar a Trump y que incluso su candidatura podría dar al traste con las posibilidades de los demócratas de hacerse con la Cámara de Representantes en noviembre si sigue buscando un segundo mandato.

Según la cadena estadounidense, que cita a cuatro fuentes conocedoras del contenido de esa conversación, el mandatario replicó a Pelosy que ha visto encuestas que indican que él puede ganar.

Esta llamada, en la que según el medio estadounidense no se habló directamente de la renuncia de Biden, sería la segunda conversación conocida entre la legisladora californiana y el presidente desde el desastroso debate del pasado el 27 de junio.

El diario Político insiste en que Pelosi le dijo la semana pasada a Biden que a ella y a otros legisladores demócratas les preocupa que esté arrastrando al partido, en una "conversación extraordinariamente sincera" que se produjo en medio de la creciente presión sobre el presidente para que ponga fin a su campaña de reelección.

También advirtió a Biden de que algunos legisladores demócratas empezarían a quejarse cada vez más de su debilidad política y le instó a tomar pronto una decisión sobre su renuncia a la candidatura.

EL COVID-19, OTRO GOLPE A BIDEN

Lo cierto es que hasta ahora, más de una veintena de congresistas demócratas le han pedido que se haga a un lado, pero muchos más han expresado sus dudas sobre la edad -81 años- y agilidad mental de Biden para enfrentarse a una dura campaña contra Trump.

Una campaña que además se le acaba de complicar tras confirmar ayer que contrajo el Covid-19, una patología que, por el momento, le ha apartado de la campaña electoral en Nevada, donde pretendía acercarse al potente voto latino.

Por el momento, las encuestas dan la victoria en las elecciones a Trump, que se impondría en todos los estados clave.