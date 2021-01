Clamando unidad, Joe Biden convirtió en historia el mandato de Donald Trump

El demócrata Joe Biden juró este miércoles como el presidente número 46 de los Estados Unidos, tras lo que llamó a sus compatriotas a enfrentar juntos los desafíos inmediatos del país, como la desigualdad racial, la crisis económica y la pandemia del Covid-19.

"Para restablecer el alma de Estados Unidos se requiere lo que más se necesita en la democracia: unidad", enfatizó el mandatario desde el Capitolio, pues "nunca hemos fallado cuando actuamos de manera conjunta".

"Comencemos de nuevo, volvamos a escucharnos, mostrémonos respeto. La política no tiene que ser siempre incendiaria", afirmó el ex senador, recordando la irrupción de hace sólo dos semanas en el edificio en que tuvo lugar la investidura.

"En este terreno sagrado, donde hace algunos días la violencia arremetió, nos unimos como una sola nación para conseguir, con esta transferencia pacífica de poder, el país que podemos ser", enfatizó Biden.

En ese sentido, también se comprometió a "ser un presidente para todos los estadounidenses. Les prometo que voy a luchar tanto por los que me respaldaron como por los que no me apoyaron", dijo.

Antes de finalizar su discurso, el jefe de Estado pidió a los asistentes a la inauguración hacer una oración en silencio por las víctimas del coronavirus en el país, que ascienden a más de 402 mil a la fecha.

"Les doy mi palabra: Siempre les diré la verdad, siempre defenderé la Constitución, siempre defenderé nuestra democracia y a Estados Unidos", cerró quien fuera vicepresidente de Barack Obama; presente en la ceremonia, al igual que los ex presidentes Bill Clinton y George W. Bush.

Sólo minutos antes de que Biden jurara como presidente, hizo lo mismo la vicepresidenta Kamala Harris, la primera mujer y la primera afroamericana en el cargo: "No me digan que las cosas no pueden cambiar", dijo el nuevo presidente, al destacar la llegada de su mano derecha al poder.

Desde el mundo artístico, destacaron las presentaciones de las superestrellas Jennifer López y Lady Gaga. Esta última interpretó enérgicamente el himno estadounidense.

TRUMP ANTICIPA POSIBLE REGRESO

Muy temprano se conoció que, en uno de sus últimos actos como presidente, Donald Trump indultó a 73 personas, entre ellas, su polémico ex asesor Steve Bannon, ultraderechista que se encontraba imputado por defraudar a donantes para la construcción del polémico muro fronterizo con México.

Horas antes de la ceremonia, de la que se restó con anticipación, el ahora ex mandatario abandonó la Casa Blanca rumbo a su domicilio en Florida, pero no sin antes dar un último discurso, algo poco ortodoxo en Estados Unidos, dado que en las inauguraciones los mandatarios salientes suelen cederle el foco a sus sucesores.

Sin embargo, el empresario aprovechó la ocasión para enumerear los logros de su Gobierno, en particular en materia económica, asegurando: "Lo que hemos hecho ha sido increíble bajo cualquier estándar".

"Como dirían los atletas, dejamos todo en la cancha... Tuvimos muchos obstáculos y los superamos, y tuvimos un récord histórico de votos", reafirmó, como lo hizo muchas veces desde el 4 de noviembre, cuando perdió la reelección.

De todos modos, señaló: "Le deseo al nuevo Gobierno mucha suerte y mucho éxito, y creo que será muy exitoso, porque tiene la base para ser muy exitoso", algo que a su juicio es herencia de su administración.

Finalmente, Trump adelantó que él y su equipo "estaremos de regreso de alguna forma", lo que algunos ya especulan que puede ser indicio de una nueva candidatura a la presidencia en 2024.