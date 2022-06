En discurso a la nación, Biden llamó a legisladores a prohibir las armas de asalto

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió en un discurso a la nación que se prohíban las armas de asalto y los cargadores de alta capacidad, mientras el país procesa la reciente masacre de Uvalde (Texas) en la que murieron 19 niños, y legisladores discuten sobre el control de armas de fuego.

"Necesitamos prohibir las armas de asalto y los cargadores de alta capacidad. Y, si no podemos prohibir las armas de asalto, deberíamos aumentar la edad para comprarlas de 18 a 21 años", dijo Biden en una intervención pronunciada en horario prime.

Durante su discurso de cerca de 20 minutos, en el que repitió una y otra vez "es suficiente", Biden lanzó una serie de peticiones a los legisladores para que tomen medidas concretas para el control de las armas en el país, después de los recientes tiroteos de Uvalde, Búfalo (Nueva York) y Tulsa (Oklahoma).

En concreto, solicitó que también se refuerce la verificación de antecedentes de los potenciales compradores, que se aplique la ley para garantizar el almacenamiento seguro de las armas y que se "derogue la inmunidad que protege a los fabricantes de armas".

"¿Cuántas carnicerías más estamos dispuestos a aceptar? ¿Cuántas más vidas de estadounidenses inocentes deben ser arrebatadas antes de que digamos basta?", subrayó en un discurso que, por momentos, se tornó emotivo.

Happening Now: President Biden addresses the nation on the recent tragic mass shootings, and the need for Congress to pass commonsense laws to combat the epidemic of gun violence. https://t.co/Q7bRyBYwQ5