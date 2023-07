La campaña electoral de Biden ha recaudado 77 millones de dólares y supera a la de Trump

La campaña electoral del presidente estadounidense, Joe Biden, ha recaudado desde el pasado abril 77 millones de dólares, una cifra que supera a la del exmandatario republicano Donald Trump, su contrincante más directo de cara a las elecciones de 2024.

El líder demócrata agradeció este viernes en un tuit "a todos aquellos que han dado unos cuantos dólares cada vez: Esta campaña está impulsada por ustedes y vamos a acabar el trabajo con su ayuda", dijo en esa red social.

Biden precisó que entre abril y junio se le han enviado 72 millones de dólares. Esa cifra se eleva a 77 millones al sumarle lo recaudado por el Comité Nacional Demócrata (CND) y por el comité de recaudación de fondos.

