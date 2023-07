Tras fallo del Supremo: Biden anunció un plan B para perdonar las deudas universitarias

El presidente de EEUU, Joe Biden, anunció este viernes un plan B para perdonar las deudas a millones de universitarios del país, después del fallo del Tribunal Supremo que hizo caer su programa estrella para cancelar parte de estos préstamos.

"Esta nueva vía tomará más tiempo, pero en mi opinión es la mejor ruta que queda", declaró el mandatario ante los medios de comunicación en la Casa Blanca, acompañado por el secretario de Educación, Miguel Cardona.

Join me as I deliver remarks on the Supreme Court’s decision on the Administration’s student debt relief program. https://t.co/3NhyE94HUS

Biden detalló que su gobierno utilizará la Ley de Educación Superior para cancelar y reducir la deuda "bajo ciertas circunstancias" a "tantos deudores como sea posible y lo más rápido posible".

También se pondrá en marcha un nuevo plan de pagos en función de los ingresos, que reducirá la cantidad que cada persona debe pagar de forma mensual y permitirá ahorrar 1.000 dólares anuales a la mayoría de deudores.

Asimismo, el próximo año no se considerará morosos a aquellos deudores financieramente vulnerables, lo que en la práctica equivaldrá a una nueva moratoria similar a la que se aprobó durante la pandemia del Covid-19.

"El fallo de hoy cierra un camino, pero buscaremos otro. Nunca dejaré de luchar por ti. Usaremos todas las herramientas que tengamos para aliviar la deuda estudiantil que necesitas para alcanzar tus sueños", expresó el presidente, dirigiéndose a los estudiantes.

En una decisión apoyada por la mayoría conservadora del Supremo, y a la que se opusieron las tres juezas progresistas, el tribunal consideró que la Administración de Biden no tenía competencias para cancelar parte de la deuda estudiantil, plan que lanzó el año pasado, y que resultó ser una oportunidad para captar el voto joven.

El plan concedía de forma generalizada una condonación de la deuda de 10.000 dólares, que en algunos casos podía ascender hasta los 20.000 dólares, y que iba a beneficiar a millones de personas, pero varios fiscales de estados gobernados por republicanos lo recurrieron por considerar que dañaba al erario público.

Visiblemente molesto tras el fallo, Biden dijo que se sentía "decepcionado" al igual que millones de estadounidenses, y acusó a la máxima instancia judicial del país de haber "malinterpretado" la Constitución con su decisión.

I know there are millions today who feel angry because of the Court’s decision.



Hope was on the horizon thanks to our relief plan, and today’s decision snatches it away.



But I won’t stop fighting for borrowers. pic.twitter.com/SRT2HRnQTO