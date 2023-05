Joven conoció a hombre en bar, lo drogó y le robó 475 millones de pesos en joyería

La policía de Miami busca a una mujer que drogó y robó más de 475 millones de pesos chilenos a un hombre tras conocerlo en un bar.

Un video tomado por la cámara de seguridad del edificio donde llegó la mujer con su víctima, la captó dejando el lugar sin compañía.

"Necesitamos identificar a la mujer que echó droga en la bebida de la víctima y, una vez que se durmió, le robó más de 600.000 dólares en joyas", escribió la policía en sus redes sociales.

Todo ocurrió el pasado 8 de mayo y la víctima aseugira que sólo tomó una copa de alcohol con ella en su departamento y quedó inconsciente.

Luego se dio cuenta de que la joven había robado más de 600.000 dólares en joyas.

NEWS RELEASE: We need assistance identifying the woman seen on this video. She drugged victim’s drink and once he fell asleep, she took $600k of victim’s jewelry. This occurred May 8, in downtown Miami. If you recognize her, you are urged to call 305-603-6030 or @CrimeStopper305 pic.twitter.com/2ElDCEPrWK