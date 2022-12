La DEA incautó en 2022 fentanilo "suficiente para matar a todos los estadounidenses"

La Administración de Control de Drogas estadounidense (DEA, en inglés) requisó en este año 379 millones de dosis potencialmente mortales de fentanilo, "suficientes como para matar a todos los ciudadanos estadounidenses", dijo este martes la directora del organismo, Anne Milgram, en un comunicado.

Es el doble de la cantidad incautada en 2021, cuando más de 100.000 personas murieron en el país por sobredosis, recoge el medio The Washington Post.

