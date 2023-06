La Guardia Costera estadounidense abrió indagatoria oficial sobre el Titán

La Guardia Costera estadounidense anunció este domingo una investigación oficial para descubrir las causas de la implosión que sufrió el sumergible Titán, que desapareció hace una semana con cinco personas a bordo cuando viajaba a ver los restos del Titanic.

El contralmirante John Mauger señaló que la institución convocó oficialmente una junta de investigación marina sobre la pérdida del navío, que intentará explicar el origen de la tragedia y tendrá la potestad de hacer recomendaciones a las autoridades competentes sobre la imposición de sanciones civiles o penales.

La investigación estará dirigida por el capitán Jason Neubauer, quien señaló que el objetivo principal es "evitar que ocurra algo similar" en el futuro, haciendo "las recomendaciones necesarias para mejorar la seguridad marina en todo el mundo".

El pasado 23 de junio la Guardia Costera declaró lo sucedido como "un siniestro marítimo importante" y decidió iniciar "una investigación comúnmente conocida como MBI", que es "el nivel más alto de investigación que lleva a cabo la Guardia Costera", explicó.

El MBI, precisó Neubauer, se encuentra actualmente en su "fase inicial de recopilación de pruebas", con la recuperación de restos de la implosión en coordinación con las autoridades canadienses, que abrieron su propio caso el viernes.

