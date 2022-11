Los demócratas lograron mantener el control del Senado en EEUU, según proyecciones

El Partido Demócrata ha ganado el control del Senado de Estados Unidos con 50 escaños, ante la inminente victoria de la legisladora Catherine Cortez Masto en el estado de Nevada, de acuerdo con las proyecciones de los medios estadounidenses.

La colectividad del presidente Joe Biden se hace así con la mayoría de la Cámara Alta, frente a los 49 asientos que han obtenido hasta ahora los republicanos.

BREAKING: Democrats will maintain control of the Senate, @NBCNews projects, defying historical trends and defeating several candidates backed by former President Trump. https://t.co/55315KYMH0

MORE: Sen. Catherine Cortez Masto’s projected win in Nevada clinches the chamber for Democrats, giving them the 50 seats needed regardless of the outcome of next month’s runoff election in Georgia. https://t.co/4CvBL4nlLL