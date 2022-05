"¡Mami, me prendieron fuego!": Niño de seis años lucha por su vida tras macabro caso de bullying

Durante la tarde del pasado domingo 24 de abril, el pequeño Dominick Krankall, de seis años, escuchó el llamado de su vecino que vivía debajo de él para que se uniera a jugar en el vecindario, ubicado en Connecticut, Estados Unidos.

Ilusionado por poder jugar con esos niños de 8 y 11 años que no eran muy amables con él, decidió acercarse al cobertizo para pasar el rato, momento en que ocurrieron los hechos que han conmocionado al mundo.

"Tan pronto como bajó las escaleras, el bravucón lo llamó por su nombre y lo atrajo a la vuelta de la esquina, y en cuestión de segundos regresó mientras gritaba: '¡Mami, ayúdame! ¡Me prendieron fuego!'", contó su hermana Kayla Deegan.

El pequeño fue llevado de urgencia al Bridgeport Hospital, donde los médicos estaban consternados, ya que el niño pudo sobrevivir al ataque, pero quedó con graves quemaduras de segundo y tercer grado en su rostro y piernas.

Según informa la página de GoFundMe que recauda fondos para la recuperación de Dominick y su cambio de domicilio, su vecino roció "una pelota con gasolina, le prendió fuego y se la arrojó. Todo en cuestión de segundos".

"Mi hermanito Dom ha sido acosado por los vecinos durante un tiempo. (Pero) Se intensificó a una intención mortal. Dominick, mi hermano de 6 años podría haber muerto", agregó.

Madre del vecino niega el ataque

Laura Giacobbe, madre del vecino que habría atacado a Dominick niega que su hijo haya sido capaz de realizar este macabro acto.

"Tuvimos una tragedia horrible recientemente y nuestros pensamientos están con el niño herido. Esperamos que las personas interesadas esperen antes de sacar conclusiones o hacer suposiciones sobre lo que sucedió hasta que los funcionarios hayan tomado sus determinaciones", dijo.

El historial de bullying a Dominick por parte de sus vecinos no comenzó esa tarde de domingo. De hecho, la madre del pequeño atacado asevera que anteriormente el niño persiguió a su hijo con un hacha, quemó su bicicleta e incluso lo golpeó tan fuerte que terminó con una conmoción general.

Consecuencias no sólo físicas

Tras días de recuperación, el pequeño Dominick ha ido avanzando en su tratamiento. Los primeros días comenzaron con su boca y rostro completamente hinchados. "Me rompe el corazón una y otra vez. Mi pobre bebé tiene dolor todos los días y no hay mucho que podamos hacer", declaró la madre en ese momento.

Días después, la familia confirmó que el menor de deberá someterse a una cirugía, con el objetivo de instalar un injerto de piel en su frente. "Esa es la quemadura más profunda y simplemente no está sanando como debería", contó la madre.

Pero no son sólo físicas las consecuencias de este duro ataque, ya que la familia ha notado repercusiones psicológicas: "Hemos notado que se están formando algunos problemas mentales relacionados con cosas con fuego y olor a gasolina. Mi mamá estaba poniendo gasolina en el auto y él olió y se asustó pensando que algo iba a pasar".

El menor tampoco quiere volver a su hogar, por lo que la familia ha pedido donaciones: "Aunque Dominick no puede hablar porque tiene mucho dolor y está todo hinchado, le dijo a mi mamá: 'Por favor, no me lleves allí' -en referencia a su hogar-. Cualquier cosa ayuda, incluso una parte. Gracias por todo el apoyo. Estoy segura de que Dominick lo aprecia".

"Es triste, pero haremos todo lo que esté a nuestro alcance para asegurarnos de que se sienta seguro en todo momento", agregaron.