Militares elevaron el caudal de un río para que vicepresidente de EE.UU. paseara en barco

Ingenieros militares elevaron el caudal de un río en Ohio para que el servicio secreto pudiera brindar seguridad al vicepresidente estadounidense, JD Vance, durante un paseo familiar en barco, según informó el periódico New York Times.

El vicepresidente republicano y su familia realizaron el pasado 2 de agosto, por el cumpleaños número 41 de Vance, un paseo familiar en barco por el río Little Miami, un afluente del río Ohio donde suelen navegar kayaks, canoas y pequeñas embarcaciones, pero que no tiene fondo suficiente para permitir el desplazamiento de los barcos del servicio secreto.

Por eso, el Servicio Secreto pidió al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE.UU. que aumentara temporalmente el flujo de agua del lago Caesar Creek, que está conectado al río, según reveló el portavoz del servicio secreto, Anthony Guglielmi, al periódico neoyorquino.

Un portavoz de Vance, Taylor Van Kirk, también citado por el New York Times, aseguró que el vicepresidente de Donald Trump desconocía la petición de modificar el caudal, alegando que el servicio secreto "a menudo emplea medidas de protección sin el conocimiento del vicepresidente o su personal, como ocurrió el fin de semana pasado".

Según el Ejército, cambiar el flujo de los ríos es un "proceso recurrente" que se realiza según la época del año y el clima y un portavoz castrense, Eugene Pawlik, aseguró que "la solicitud del Servicio Secreto no estuvo fuera de los parámetros operativos normales".