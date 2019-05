Una mujer sacó un caimán de entre sus pantalones en pleno control policial, en el condado de Charlotte, en Estados Unidos.

El hecho ocurrió este lunes cuando una pareja que manejaba una camioneta, publica el diario español ABC, no respetó una señal de Alto de la policía en medio de un control de tráfico.

Las autoridades pidieron a los ocupantes la documentación del vehículo y realizaron el registro de la camioneta donde encontraron ropa y artículos personales en varias maletas. Tras esto, revisaron la mochila de la joven donde encontraron 41 tortugas pequeñas.

Cuando uno de los policías le pregunto "¿Tiene algo más?" la mujer sacó de entre sus pantalones un pequeño caimán de unos 30 centímetros de largo.



La Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida se hizo cargo de la investigación.

Not to be outdone by #Floridaman, a #FloridaWoman pulled this alligator out of her pants this morning during traffic stop after being asked the standard "Do you have anything else?" She also had 41 3-stripe turtles in the car. @MyFWC responded to take over the investigation. pic.twitter.com/UdZsDBvh9f