Nueva ley de Florida obliga a instruir escolares en "maldades del comunismo"

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó este lunes una ley para que los estudiantes del estado reciban instrucción acerca de "los peligros y maldades del comunismo" y se dedique un día al recuerdo de las víctimas de esa ideología.

En la Torre de la Libertad, un edificio emblemático de Miami donde fueron recibidos los primeros exiliados de Cuba a comienzos de los años 60 y rodeado de funcionarios y líderes de la comunidad y el exilio cubanos, el republicano DeSantis firmó la ley HB 395.

En virtud de esta ley aprobada por el Congreso de Florida, dominado por el Partido Republicano, el 7 de noviembre se recordará a los más de 100 millones de personas en todo el mundo "víctimas del comunismo".

Today, I established November 7th as Victims of Communism Day to honor those who have suffered under communism and remind people of the destruction communism has caused worldwide, including a death toll exceeding 100 million.



In Florida, we will tell the truth about communism. pic.twitter.com/Ojlao8f46t