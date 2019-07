Nueva York prohibió la brecha salarial de género

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, firmó este miércoles la ley que prohíbe la brecha salarial por género para que las mujeres cobren lo mismo que los hombres, y que también veta a las compañías preguntar sobre el historial salarial durante las entrevistas de trabajo.

Cuomo sancionó la ley estatal que impide una paga desigual "en la base de una clase protegida para todos los trabajos sustancialmente similares" durante las celebraciones en Nueva York del mundial de la selección femenina de fútbol, que convirtieron las reivindicaciones salariales en una de sus señas de identidad.

"No hay una razón lógica por la que las mujeres no deban ganar lo mismo que los hombres. Estas jugadoras de fútbol juegan lo mismo que los hombres, y lo hacen mejor, por lo que si hubiera una razón económica, son los hombres quienes deberían ganar menos", dijo Cuomo antes del desfile en honor del combinado.

#BREAKING: I just signed new pay equity legislation at the #USWNTParade.



The women's soccer team plays the same game that the men’s soccer players play — only better. If anything, the men should get paid less.



Thank you @USWNT for helping lead this movement for change! pic.twitter.com/qHy2aYs2Tl