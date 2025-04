Nuevo capítulo del Signalgate: Jefe del Pentágono compartió datos militares en chat familiar

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, señalado por el manejo de información sensible del Gobierno en el llamado caso 'Signalgate', compartió datos militares en otro chat que incluía a dos familiares y a su abogado personal, según informó The New York Times.

Hegseth compartió datos sobre los bombardeos de EE.UU. a los rebeldes hutíes del Yemen del 15 de marzo en un chat privado de la aplicación de mensajería Signal en el que estaban su esposa, Jennifer, su hermano Phil y su abogado Tim Parlatore, según dijeron al diario cuatro personas anónimas conocedoras de ese chat.

La esposa de Hegseth, Jennifer, es una exproductora de Fox News, mientras que su hermano y su abogado tienen cargos en Defensa: el primero como asesor y el segundo como comandante de la Marina.

La noticia se conoce tras la polémica a finales de marzo del caso 'Signalgate', en el que el Gabinete de EE.UU. usó un chat de Signal para intercambiar información sobre aquellos mismos bombardeos en Yemen sin reparar en que se había invitado al grupo por error a un periodista, quien publicó las conversaciones.

El escándalo ha sacudido la cúpula del Pentágono: han sido despedidos tres funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional y puestos en baja administrativa tres asesores del Departamento de Defensa.

Esos tres asesores -Dan Caldwell, Darin Selnick y Colin Carroll- han sido acusados de filtrar información y se defendieron este sábado en una carta en X, recordando su servicio al país y asegurando que entienden "la importancia de la seguridad de la información".

"No se nos ha dicho por qué exactamente se nos investigó, si aún hay una investigación activa o si incluso hubo una investigación real de 'filtraciones' desde el principio", agregaron los asesores.

Pete Hegseth, de nuevo en el ojo del huracán. Foto: EFE

El chat del 'Signalgate' fue creado por el consejero de Seguridad Nacional, Mike Waltz, que incluyó por error al editor jefe de la revista The Atlantic, Jeffrey Goldberg, pero en este nuevo caso que se conoce este domingo es el propio Hegseth el que aparentemente creó un segundo chat en el que estaban incluidos sus allegados.

Este segundo chat incluía a una decena de personas del círculo personal y profesional de Hegseth, quien accedía utilizando su teléfono personal, no el gubernamental, y que compartió los horarios de vuelo de los aviones militares que iban a atacar a los hutíes, recoge el Times.

Tras la noticia, el exportavoz Pentágono John Ullyot, que dimitió la semana pasada, publicó un artículo de opinión en Politico en el que alerta de "un mes de caos total" bajo la dirección de Hegseth, incluyendo una "purga" de trabajadores, y lo consideró una "distracción" para el Gobierno.

Trump defiende al secretario de Defensa entre rumores de destitución

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump defendió la labor que está realizando el secretario de Defensa en medio de rumores sobre su posible destitución.

"Pregúntenles a los hutíes cuánta disfunción hay. No hay ninguna. Pete (Hegseth) está haciendo un gran trabajo. Todos están contentos con él", dijo el republicano a la prensa durante un acto de Pascua que se celebró en Washington.

El presidente tildó de "noticias falsas" los últimos informes que apuntan a que Hegseth habría compartido datos sobre los bombardeos de EE.UU. a los rebeldes hutíes del Yemen en el chat familiar.

"Pete (Hegseth) está haciendo un gran trabajo", aseguró el presidente Trump. Foto: EFE

El jefe del Pentágono acusa a excolaboradores de filtrar información en su contra

Este martes, Hegseth acusó a los excolaboradores que destituyó por filtrar información interna de haber revelado ahora a la prensa un nuevo escándalo en su contra por el presunto uso indebido del chat privado en el que compartió detalles de operaciones militares.

"Cuando destituyes a gente porque crees que están filtrando información clasificada (...) ¿Por qué debería sorprendernos que esas personas sigan filtrando a los mismos reporteros?", declaró en una entrevista con Fox News, la cadena para la que trabajó antes de dirigir el Pentágono.

"Intentan sabotear la agenda del presidente (Trump) y del secretario. Una vez eres un filtrador, siempre vas a ser un filtrador", afirmó.