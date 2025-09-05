Síguenos:
Tópicos: Mundo | EE.UU.

ONU por supuesto ataque de EE.UU. a barco del Tren de Aragua: "No se debe matar por traficar"

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

"El uso intencional de la fuerza letal solo se permite como medida de último recurso cuando haya una amenaza inminente para la vida", advirtió.

ONU por supuesto ataque de EE.UU. a barco del Tren de Aragua:
En portada

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU dijo este viernes que cualquier acción de un Estado para enfrentar el tráfico de drogas debe respetar el derecho internacional, en relación al ataque lanzado esta semana de Estados Unidos contra una embarcación que supuestamente pertenecía a la organización criminal Tren de Aragua y que surcaba el Mar Caribe.

En esa acción militar Washington afirmó haber matado a 11 "narcoterroristas" de esa organización criminal.

La portavoz de derechos humanos de la ONU, Ravina Shamdasani, sostuvo en Ginebra que esto no puede justificar su asesinato.

"En cuanto a los delitos relacionados con drogas, para que quede claro, no se debe matar a las personas por consumir, traficar, vender o poseer drogas", explicó.

El Departamento de Defensa estadounidense ha indicado que esto solo es el inicio de una campaña contra los carteles de la droga que- sostiene- están controlados por el Gobierno de Venezuela.

La portavoz de la ONU agregó que la lucha contra el narcotráfico no debe escapar a los principios de legalidad y que los funcionarios son los responsables de cumplirlos.

"Para ser claros, el uso intencional de la fuerza letal solo se permite como medida de último recurso contra una persona que represente una amenaza inminente para la vida", recalcó.

Si hay muertes en una operación para aplicar la ley se deben investigar de forma independiente, rápida y transparente, sostuvo Shamdasani.

