Pete Buttigieg abandonó la carrera demócrata por la Casa Blanca a días del supermartes

El ex alcalde Pete Buttigieg anunció este domingo su retirada de una carrera demócrata en EE.UU. de la que llegó a ser favorito, una decisión que favorece a otros moderados como el ex vicepresidente Joe Biden en vísperas del supermartes.

"Esta noche tomo la difícil decisión de suspender mi campaña para la Presidencia, pero haré todo lo que esté en mi poder para asegurarme de que tenemos a un nuevo presidente demócrata en enero", dijo Buttigieg en un discurso en South Bend (Indiana), la ciudad de la que fue alcalde hasta comienzos de este año.

Buttigieg, que aspiraba a ser el primer presidente abiertamente gay de Estados Unidos, se enorgulleció de haber podido transmitir a aquellos niños que puedan estar envueltos en las dudas sobre su sexualidad "que alguien que una vez también se sintió así puede convertirse en un candidato presidencial, con su marido a su lado".

El político de 38 años era el más joven de una contienda demócrata liderada por hombres mayores de 70, y hace apenas un mes se perfilaba como el favorito en la bancada moderada del partido, después de ganar por un estrecho margen los "caucus" de Iowa, el primer estado en votar en las primarias demócratas.

Sin embargo, Buttigieg no logró ampliar su base de votantes y ganarse el apoyo de los latinos en Nevada o los afroamericanos en Carolina del Sur, donde este sábado quedó en cuarto lugar.

"La verdad es que nuestro camino se ha estrechado hasta llegar al final", reconoció Buttigieg.

Thank you for inviting me into your homes, sharing your stories, and putting your trust in me. We launched our campaign because Americans are hungry for a new kind of politics that brings us together.



And together we'll beat this president and build the era that must come next. pic.twitter.com/QDajvx1lpL