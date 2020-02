Un policía de Arkansas intervino en una pelea entre dos estudiantes en la Camden Fairview High School. El problema fue que el oficial Jake Perry se excedió y le aplicó una maniobra de artes marciales conocida como "mataleón" a Dekyrion Ellis. "Temí por mi vida. No sabía lo que iba a pasar. Me desmayé. Realmente no vi nada hasta que me llevó de vuelta a la oficina", dijo Ellis. El policía fue separado de sus funciones mientras dure la investigación.

LEER ARTICULO COMPLETO