Policía le disparó siete veces por la espalda a un afroamericano y desató protestas en Wisconsin

Un nuevo caso de brutalidad policial impacta a EE.UU., específicamente en el estado de Wisconsin, donde uniformados dispararon al menos siete veces contra Jacob Blake, un hombre afroamericano, mientras intentaba subir a su propio auto.

Un video del violento incidente se viralizó y mostró cómo los policías lo balearon por la espalda cuando él estaba desarmado. Según Washington Post, Blake llegó al lugar tratando de separar una pelea y tres de sus hijos vieron todo desde la parte de atrás del vehículo.

Testigos señalan que la discusión congregó a decenas de personas y, tras intentar ayudar a resolverlo, Blake fue apartado por oficiales de la policía quienes primero trataron de dispararle con armas de electroshock.

El abogado Benjamin Crump, quien también representa a la familia de George Floyd, tomó el caso y declaró que la víctima de los disparos "simplemente estaba tratando de hacer lo correcto al intervenir en un incidente violento".

"Es un milagro que esté vivo", añadió Crump. Blake, de 29 años y padre de cuatro hijos, ingresó al hospital en estado crítico, pero estable.

This is 29-year-old Jacob Blake who was shot by Kenosha police. His fiancé shared this picture with us. pic.twitter.com/6Si9lkCPFu — Sarah Thamer (@SarahThamerWISN) August 24, 2020

Los policías involucrados recibieron la baja administrativa y las autoridades iniciaron una investigación del caso, condenando lo ocurrido.

La situación generó protestas en la ciudad de Kenosha, las que provocaron que se decretara un toque de queda para evitar más daños.

Angry protests erupted in the city of #Kenosha after #Wisconsin cops shot an unarmed black man in the back multiple times.

Jacob Blake, 29, is in a serious condition in hospital. pic.twitter.com/TgNXaMxBvp — th1an1 (@th1an1) August 24, 2020