Policía pidió a ciudadanos que no vayan a hospital de Orlando por hombre armado

La policía de Orlando en Florida, Estados Unidos, solicitó a los ciudadanos que no acudan al Centro Médico Regional debido a que un hombre que está en ese hospital dijo estar en posesión de un arma, según informaron medios locales.

Más de 20 autos de la policía y negociadores para situaciones de crisis fueron enviados al hospital, donde, según información preliminar nadie ha resultado herido.

La sala de emergencias del hospital ha sido cerrada.

A través de su cuenta en Twitter, el jefe de la policía de Orlando, John Mina, aseguró que la situación está "contenida" pero que "en marcha".

OPD Units are currently at ORMC (ER) in response to a male subject who is claiming to be in possession of a weapon. Crisis negotiators are on scene. Situation is contained but ongoing. pic.twitter.com/Pa9sekX6YZ