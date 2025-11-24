Analista: Despliegue de EE.UU. en el Caribe es por recursos y para expulsar a China

La creciente ofensiva de Estados Unidos contra Venezuela, marcada por la designación formal de figuras del régimen de Nicolás Maduro y el "Cartel de los Soles" como narcoterroristas, así como el despliegue de buques de guerra en el Caribe, responde a un interés estratégico de mayor envergadura que la simple lucha contra el narcotráfico, afirmó este lunes Fernando Estenssoro, profesor y analista internacional del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago, a El Diario de Cooperativa.

"Lo primero que hay que destacar aquí es terminar con la mitología de que lo que está haciendo Trump es la lucha contra el narcotráfico. Eso es absolutamente falso. Es una retórica para disfrazar operaciones de mayor envergadura de intervención en la región", dijo el académico, recordando que el grueso del tráfico de drogas hacia el país norteamericano viaja por el Pacífico, no por el Caribe.

Según el experto, el verdadero motor de la acción estadounidense "es claramente una acción en torno a los recursos naturales de Venezuela y de la región" y "la preocupación por la creciente presencia y relación que tiene América Latina, y sobre todo América del Sur, con China".

Estenssoro indicó que Washington ve la relación del subcontinente con Pekín como una situación de "vital importancia" que debe revertir: "Ellos lo ven como una situación estratégica definitiva. No pueden permitir que China siga en la región y están empeñados en expulsar a China", explicó.

Agregó que Estados Unidos "no tiene la capacidad económica para competir con China" en términos de inversión y préstamos en la región. "Lo único que le está quedando es la capacidad militar y eso es lo que estamos viendo", sostuvo, añadiendo que el interés "no solamente está por el petróleo venezolano", sino que se extiende al "litio chileno, argentino y boliviano, el cobre, las reservas de agua y quieren expulsar también a los chinos de la Antártica".

Estenssoro señaló que "la militarización y la agresividad que está demostrando Donald Trump hacía muchos años que no la veíamos. O sea, interviene en la elección de Argentina diciéndoles que, si no votan por Milei, no les va a pasar la plata -igual no se las pasaron, los famosos 20.000 millones de dólares-; está interviniendo en Ecuador tratando de volver a instalar las bases militares estadounidenses y, de hecho, ya lo tiene semi intervenido; está tratando de sacar a Petro y de incidir para que en la próxima elección de Colombia sean (electos) sujetos afines a sus intereses".

"Lo de Venezuela es lo más claro y es lo más directo, pero Venezuela es la primera acción. Creer que este señor (Trump) se va a quedar tranquilo ahí es no entender lo que está ocurriendo. Esto es una agresión a la región", advirtió el analista, que lamentó la dispersión y la pasividad de los gobiernos sudamericanos.

"(Las maniobras de EE.UU.) nos pillan en el peor momento posible (...) Por último, que haya un presidente, uno que sea, que tenga la suficiente coraje para decir que esto es inaceptable", apuntó.