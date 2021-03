Biden advirtió que Putin "pagará un precio" por presunta intervención electoral

El presidente estadounidense, Joe Biden, advirtió que su homólogo ruso, Vladimir Putin, "va a pagar un precio" por su presunta intromisión en las últimas elecciones de EEUU, en las que el Kremlin habría participado en maquinaciones para favorecer a su contrincante y ex mandatario Donald Trump.

La acusación contra Rusia e Irán está vertida en un informe desclasificado de la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, en inglés) dado a conocer ayer martes, que también apunta a Cuba, Venezuela y la milicia chií libanesa Hizbulá de tratar de influir en el proceso, aunque el efecto de las últimas habría sido más limitado.

En concreto, se indica que Putin autorizó una "amplia gama" de operaciones para minar la confianza pública en el proceso electoral, y exacerbar las divisiones para llevar a Trump a la victoria y dañar a Biden, el entonces candidato demócrata.

En el marco de una extensa entrevista con la cadena ABC News, el presentador George Stephanopoulos preguntó al actual presidente de EEUU si piensa que Putin es un asesino, a lo que él replicó: "lo creo".

