Biden finalizó su primera visita oficial a Canadá: Llegó a un acuerdo migratorio con Trudeau

El presidente estadounidense, Joe Biden, concluyó en la noche del viernes su primera visita oficial a Canadá y en la que acordó con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, un convenio para detener la llegada irregular de migrantes procedentes de Estados Unidos.

Antes de partir del aeropuerto de Ottawa en el Air Force One con destino a Delaware, el mandatario estadounidense y la primera dama, Jill Biden, asistieron a una cena de honor ofrecida por el primer ministro canadiense y su esposa, Sophie Grégoire.

La visita de dos días de Biden, la primera a Canadá de un presidente estadounidense desde que en 2016 Barack Obama viajó a la capital canadiense para reunirse también con Trudeau, terminó con un acuerdo que permitirá a las autoridades canadienses deportar a migrantes que entren de forma irregular desde Estados Unidos.

The United States chooses to link our future with Canada’s because we know that we will find no better partner, no more reliable ally, no more steady friend.



