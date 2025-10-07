Demócratas acusan a Trump y Rubio de promover un cambio de régimen en Venezuela

El Partido Demócrata acusó este martes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al secretario de Estado, Marco Rubio, de buscar una "guerra" y un "cambio de régimen" en Venezuela, tras la decisión de interrumpir los contactos diplomáticos con el país caribeño.

En un mensaje publicado en la red X, la cuenta de los demócratas del comité de Exteriores de la Cámara de Representantes señaló: "Trump y Rubio están presionando por un cambio de régimen en Venezuela. El pueblo estadounidense no quiere otra guerra, y el Congreso no puede permitir que ningún presidente inicie una ilegal o unilateralmente. Así no funciona la Constitución".

Trump and Rubio are pushing for regime change in Venezuela.



The American people don’t want another war—and Congress can’t let any president start one illegally or unilaterally. That’s not how the Constitution works.https://t.co/VpUztjgSS5 — House Foreign Affairs Committee Dems (@HouseForeign) October 7, 2025

Junto a ese comunicado, los demócratas compartieron la exclusiva del diario The New York Times, que indica que Trump habría ordenado cancelar los contactos diplomáticos con el Gobierno de Nicolás Maduro, encabezados hasta ahora por su enviado especial, Richard Grenell. La medida, según el medio, podría abrir la puerta a una escalada militar con Venezuela.

A finales de agosto, Estados Unidos inició un amplio despliegue militar en el Caribe, alegando la necesidad de combatir el narcotráfico, acción fuertemente criticada por el gobierno de Maduro, que la calificó como una amenaza y un posible preludio de un ataque.

Durante las últimas semanas, las fuerzas estadounidenses han destruido varias supuestas narcolanchas en el Caribe, provocando la muerte de una veintena de personas. Trump justificó la operación al declarar que el país se encuentra en un "conflicto armado" contra los carteles.

La Administración estadounidense acusa además a Maduro de liderar el llamado Cartel de los Soles y ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por su captura, acusación que Caracas niega tajantemente.