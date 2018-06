Donald Trump confirmó cumbre con Kim Jong-un para el 12 de junio en Singapur

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este viernes que la cumbre de armas nucleares con el líder coreano Kim Jong-un, finalmente se realizará el próximo 12 de junio, en Singapur.

La fecha es la misma que se tenía prevista antes de que el mandatario estadounidense se desmarcara del encuentro la semana pasada.

El anuncio viene después de que Trump se reuniera en esta jornada con Kim Yong-chol, vicepresidente del Comité Central del partido único norcoreano, para ultimar los detalles de esta cumbre.

"El 12 de junio, será en Singapur, será el principio. Nunca dije que todo fuera a pasar en un encuentro, estamos hablando de años de hostilidad, de años de problemas, años de odio entre tantas naciones tan diferentes", dijo Trump en declaraciones a la prensa en la Casa Blanca.

El número dos del régimen de Pyongyang le entregó a Trump una carta firmada por Kim Jong-un, a la que, en primera instancia, el mandatario estadounidense se refirió como "una carta muy amable", pero más tarde dijo que no la había leído.

"No la he abierto a propósito. No la abrí delante del director. Le dije, '¿quiere que la abra?' Y me dijo, 'puede leerla más tarde'", aseguró Trump, quien bromeó con que quizá le esperaba "una gran sorpresa" en la misiva.

El presidente explicó que, aunque la reunión "literalmente" iba a consistir en la entrega de la carta, "acabó siendo una conversación de dos horas con el segundo hombre más poderoso de Corea del Norte".

Respecto a las recurrentes sanciones a Pyongyang, Trump dijo que espera "que llegue el día en que pueda levantar" todas esas restricciones económicas, y que no planea imponer ninguna nueva mientras dure el diálogo.

"Teníamos cientos de sanciones nuevas preparadas para implementarse (...), pero dije que no voy a imponerlas hasta que las conversaciones se detengan", afirmó el mandatario estadounidense.