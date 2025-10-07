EE.UU. reivindica el plan de paz de Trump para Gaza a dos años del ataque de Hamás en Israel

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, respaldó este martes el plan de paz propuesto por el presidente Donald Trump para la Franja de Gaza, en una declaración que coincide con el segundo aniversario de los atentados del 7 de octubre de 2023 perpetrados por Hamás en Israel.

En un comunicado, Rubio detalló la postura oficial: "Bajo el liderazgo del presidente Trump, Estados Unidos lidera los esfuerzos para lograr la liberación de todos los rehenes, poner fin al dominio de Hamás en Gaza y promover una paz duradera que garantice no solo la seguridad de Israel, sino también la paz y la prosperidad para la región".

El jefe de la diplomacia estadounidense recordó que hace dos años "Hamás asesinó a más de 1.200 hombres, mujeres y niños inocentes, incluidos 46 estadounidenses, en el ataque terrorista más brutal de la historia de Israel".

Apuntó también que Hamás tomó a 254 rehenes, entre ellos 12 estadounidenses, y que hasta la fecha, 48 permanecen en cautiverio de Hamás, tanto vivos como muertos.

Rubio subrayó que "Estados Unidos reafirma su apoyo inquebrantable al derecho de Israel a existir, a defenderse y a garantizar la seguridad de su pueblo", y agregó que la Administración de Trump está determinada en evitar que "semejante maldad vuelva a ocurrir".

Mientras tanto, Israel y Hamás iniciaron el lunes negociaciones en Egipto para la implementación del plan de Trump. La propuesta de 20 puntos incluye el cese inmediato de la ofensiva israelí, la liberación de todos los rehenes a cambio de presos palestinos, el desarme de Hamás y la formación de un gobierno tecnócrata de transición en la Franja.

Esta iniciativa se desarrolla en un contexto donde la ofensiva israelí posterior al 7 de octubre ha resultado en más de 67.000 fallecidos en Gaza, una acción calificada por numerosos actores internacionales como un asedio brutal y genocidio.