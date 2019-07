EE.UU. y China retomarán negociación comercial a "comienzos de septiembre"

Estados Unidos aseguró que China reiteró su "compromiso a aumentar" las compras de productos agrícolas estadounidenses al término de una nueva ronda de negociación comercial sin resultados sustanciales, y que las conversaciones se retomarán a comienzos de septiembre en Washington.

"La delegación china confirmó su compromiso para aumentar las compras de exportaciones agrícolas de EE.UU. Los encuentros fueron constructivos, y esperamos que las negociaciones sobre un acuerdo comercial ejecutable continúen en Washington a comienzos de septiembre", indicó la Casa Blanca en un comunicado, sin ofrecer precisiones.

Asimismo, informó que "las dos partes discutieron temas como la transferencia forzada de tecnología, los derechos de propiedad intelectual, servicios y barreras no arancelarias".

La nueva ronda de conversaciones tuvo lugar esta semana en Shanghai sin que se registrasen avances en la disputa comercial.

Por parte de EE.UU., encabezaron la delegación el representante de Comercio Exterior, Robert Lighthizer, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, mientras que por China lo hicieron el viceprimer ministro, Liu He, y el ministro de Comercio, Zhong Shan -quien no participó en las anteriores rondas-, considerado parte de la línea dura del Partido Comunista de China (PCCh).

Las críticas de Trump

A la par que ambas partes estaban sentadas en la mesa de negociación, el presidente estadounidense, Donald Trump, volvía a criticar esta semana a Pekín por "cambiar siempre lo acordado" para su beneficio, así como retrasar deliberadamente la firma de un acuerdo con la esperanza de que en las elecciones de 2020 gane el candidato demócrata.

"El problema para ellos si esperan, sin embargo, es que si cuando yo gane, el acuerdo que conseguirán será mucho más duro que lo que ahora negociamos o no habrá acuerdo", amenazó el mandatario estadounidense en su cuenta de Twitter.

..My team is negotiating with them now, but they always change the deal in the end to their benefit. They should probably wait out our Election to see if we get one of the Democrat stiffs like Sleepy Joe. Then they could make a GREAT deal, like in past 30 years, and continue